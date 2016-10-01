ضبط تشكيل عصابي متخصص في جرائم السرقات العامة بالمنيا

ضبطت أجهزة الأمن بالمنيا، اليوم السبت، تشكيل مكون من 5 أشخاص، تخصصوا في إرتكاب جرائم السرقات العامة وبحوزتهم 54 هاتف محمول.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط وحده مباحث قسم سمالوط، بقيام طاهر. م. ، 23 عام، عامل، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيه سرقه، وسبق إتهامه بسرقات متنوعة، وأحمد. م. 15 عام، طالب، وشريف. ا. ، عاطل، ومقيمون بقرية العوايسه، بمركز سمالوط، وبيمن. م. ، 27 عام، صاحب محل موبيليات، ومقيم ببندر سمالوط، وسيد. ع. ، 37 عام، عامل، ومقيم بقرية زهرة، بمركز المنيا، سبق إتهامه في 3 قضايا، بتكوين تشكيل عصابي يتزعمه الأول، تخصص في وقائع السرقات المتنوعة، مستخدمين دراجة بخارية، ومتخذين من دائرة المركز والمناطق المجاورة مسرحًا لمزاوله نشاطهم الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم ضبطهم، أثناء إستقلالهم “توك توك” بدون لوحات خاص بالثاني، وبحوزتهم 54 هاتف محمول مختلف الأنواع، ومبلغ 2230 جنيه، وأكسسوارات دراجات بخارية، ودراجة بخارية بدون لوحات ماركه بوكسر.

وبمواجهتهم أقروا بما جاء بالتحريات، وأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقات، وأضافوا بإرتكابهم 4 سرقات متنوعة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، لحين العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.