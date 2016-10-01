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تشكيل لجنة بديوان عام الوادي الجديد لمتابعة إجراءات ضبط الأسعار‎

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تشكيل لجنة بديوان عام الوادي الجديد لمتابعة إجراءات ضبط الأسعار‎ تشكيل لجنة بديوان عام الوادي الجديد لمتابعة إجراءات ضبط الأسعار‎

المهندس صلاح السيد، وكيل بالوادي الجديد

صرح المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، اليوم السبت، أنه تم تشكيل لجنة رئيسية بديوان عام المحافظة برئاسة محافظ الوادي الجديد، وعضوية مديري التموين والصحة والبيطري، ومباحث التموين والزراعة والغرف التجارية، لضبط الأسعار.

وقال إنه تم تشكيل لجان فرعية على مستوى المراكز الإدارية الخمسة لمتابعة إجراءات ضبط الأسعار وزيادة المعروض، ويأتي هذا تنفيذًا لقرار محافظ الوادى الجديد رقم 123 لسنة 2016، والخاص بضبط الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة جشع التجار والارتفاع الجنوني في بعض السلع.

وأضاف “السيد” أن القرار تضمن تشكيل لجنة لمواجهة جشع التجار ومراقبة جودة السلع الغذائية والسيطرة على ارتفاع الأسعار، من خلال طرح سلع إضافية وبديلة، وتفعيل دور الجمعيات الفئوية بالمصالح الحكومية، وطرح سلع بأسعار مخفضة في أفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة “المول التجاري”.

وأكد أن المديرية تكثف خلال هذه الفترة حملاتها المكبرة، والمشتركة مع قطاعي الصحة والأمن والبيطري، لمواجهة أي تلاعب في السلع وضبط الأسعار وجودة المعروض منها، ومتابعة بيع كروت شحن المحمول وأسعار السجائر وجودة رغيف الخبز وتوافر المواد البترولية.

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