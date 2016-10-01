ضبط 57 قضية تموينية في حملة بالمنيا

ضبطت أجهزة الأمن بالمنيا، 57 قضية تموينية، وسكر ودقيق مدعم، قبل بيعه بالسوق السوداء، خلال حملات تموينية بأنحاء المحافظة.

وتلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير المباحث الجنائية، بتوجيه عدة حملات لمتابعة الحالة التموينية وضبط المخالفات بدائرة المحافظة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 57 قضية، شملت 3520 طن سكر تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء، بمركز المنيا، 1800 طن ملح طعام، 1150 طن سمسم مجهول المصدر، بمركز العدوة، 350 لتر بنزين 80 بمركز أبو قرقاص،240 كيلو حلويات شرقية مجهولة المصدر، ببندر ملوى.

كما تمكن فريق الرقابة التموينية بمركز العدوة، برئاسة أحمد عبد العال، مدير تموين العدوة، من ضبط سيارة كاروا، محملة بنصف طن دقيق مدعم، مخصص لإنتاج رغيف الخبز بالمخابز البلدية، وفر صاحبها هاربًا دون أن يتم التعرف عليه.