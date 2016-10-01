ضبط 3 آلاف جنيه مزورة بحوزة شخص بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القبض على شخص بحوزته 3 الآف جنيه مزورة، وتبين أنه يقوم بترويج العملات المزورة بالأسواق.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود معلومات لضباط قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية، بحيازة “محمد.ح”، 32 سنة، أخصائي اجتماعي، من المنيا، مبالغ مالية مزورة بقصد تروجها بالأسواق، متخذًا من دائرة مركز وقسم المنيا والمناطق المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بتشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبحوزته مبلغًا ماليًا قدره (3000) آلاف جنيه مصرى مزورة، فئة المئتي جنيه.

وبمواجهته بما جاء بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أقر بصحتها وحيازته للمبلغ المضبوط بقصد تروجه على عملائه بالأسواق، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، لحين العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.