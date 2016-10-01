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5 علامات على الاكتئاب يهملها البعض

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5 علامات على الاكتئاب يهملها البعض 5 علامات على الاكتئاب يهملها البعض

أرشيفية

يعتقد البعض أن علامات الاكتئاب تقتصر على مشاعر الحزن الشديد، والإحساس بالضيق. لكن هناك سمات وعلامات أخرى يمكنك من خلالها رصد حالة الاكتئاب قبل أن تحيطك بالكامل. إليك أهم العلامات الشائعة للاكتئاب، بحسب ما ذكره موقع “24″ الإماراتي:

الغضب بسهولة.. إذا كانت بعض التفاصيل الصغيرة تشعل غضبك ربما يكون السبب الحقيقي هو شعورك بالاكتئاب. تشير الدراسات إلى أن مشاعر الاكتئاب ذات صلة بالمشاعر العدائية، والرغبة في الجدل، والغضب.

إدمان شبكات التواصل.. تمضية وقت طويل في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أكثر من المعتاد يشير إلى الاكتئاب كسبب محتمل، وفقاً لدراسة حديثة.

أحلام اليقظة.. تمضية وقت طويل في أحلام اليقظة إشارة قوية إلى عدم رضا العقل عن الوضع الراهن. ترتبط حالة زيادة أحلام اليقظة بالقلق أو الاكتئاب، بحسب دراسة نُشرت في مجلة “نيورو ساينس”.

صعوبة اتخاذ القرارات.. بحسب دراسة نشرتها دورية “جنرال سيكاتري” إذا كنت تجد صعوبة في اتخاذ قرارات تتعلق بالاختيار قد تكون تلك إشارة إلى تعرضك للاكتئاب.

العناية الشخصية.. تتضمن العناية الشخصية تنظيف الأسنان، وتمشيط الشعر وغير ذلك من طرق العناية بالمظهر. إهمال العناية الشخصية علامة على الاكتئاب.

 

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