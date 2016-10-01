غدًا.. حلقة خاصة لـ«هنا العاصمة» من منزل الزعيم الراحل عبد الناصر

يقدم برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي، حلقة خاصة في بيت الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وذلك غدًا الأحد في تمام التاسعة مساءً.

وتدور الحلقة بعد مرور ٤٦ عامًا على رحيله، حيث يستضيف البرنامج هدى و عبد الحكيم عبدالناصر داخل المنزل الذي كان شاهدًا على التاريخ.

ويتحدث الضيوف عن منزل عبد الناصر الذي عاش فيه وأتخذ فيه أخطر القرارات، كما أعلن منه تنحيه عن رئاسة الجمهورية كما رحل فيه أيضًا، ليكون شاهدًا على تاريخه السياسي والإنساني.

ويكشف عبد الحكيم عبد الناصر وهدى عن كواليس معيشتهم في المنزل، وأبرز الذكريات التي كان للزعيم الراحل فيه كما يتحدثان عن المواقف التي شهدها هذا المنزل وتاريخ الرئيس الراحل، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.