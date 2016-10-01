أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

غدًا.. حلقة خاصة لـ«هنا العاصمة» من منزل الزعيم الراحل عبد الناصر

Google+ Print
غدًا.. حلقة خاصة لـ«هنا العاصمة» من منزل الزعيم الراحل عبد الناصر غدًا.. حلقة خاصة لـ«هنا العاصمة» من منزل الزعيم الراحل عبد الناصر

الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

يقدم برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي، حلقة خاصة في بيت الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وذلك غدًا الأحد في تمام التاسعة مساءً.

وتدور الحلقة بعد مرور ٤٦ عامًا على رحيله، حيث يستضيف البرنامج هدى و عبد الحكيم عبدالناصر داخل المنزل الذي كان شاهدًا على التاريخ.

ويتحدث الضيوف عن منزل عبد الناصر الذي عاش فيه وأتخذ فيه أخطر القرارات، كما أعلن منه تنحيه عن رئاسة الجمهورية كما رحل فيه أيضًا، ليكون شاهدًا على تاريخه السياسي والإنساني.

ويكشف عبد الحكيم عبد الناصر وهدى عن كواليس معيشتهم في المنزل، وأبرز الذكريات التي كان للزعيم الراحل فيه كما يتحدثان عن المواقف التي شهدها هذا المنزل وتاريخ الرئيس الراحل، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا