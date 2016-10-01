وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العام الهجري الجديد

بعث الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال فايد، في برقيته، "إنه بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع الفلاحين والعاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يتقدمون بخالص التهنئة القلبية إلى الرئيس السيسي، بهذه المناسبة الدينية الطيبة العطرة".

وأعرب وزير الزراعة عن تمنياته بدوام التوفيق للرئيس السيسي، وأن يسدد الله خطاه في مسيرته الوطنية، وأن يكمل على يديه مسيرة الاستقرار والتنمية والأمن والأمان والخير والسلام، وأن يعيد على مصر هذه المناسبة الكريمة وقد تحقق لمصرنا الحبيبة كل ما تصبو إليه من تقدم ورخاء وازدهار.

وفي سياق متصل، بعث فايد ببرقية مماثلة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، يهنئه فيها بذكرى العام الهجري الجديد، داعيا الله عز وجل أن يوفق جهوده المخلصة لإعلاء شأن وطننا العزيز والدفع بعجلة التنمية والإنتاج وتحقيق كل ما يتمناه الشعب المصري من تقدم ورخاء.