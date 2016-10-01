وصول 6500 طن بوتاجاز لموانئ السويس و1775 راكبا من عمالة خدمة الحجاج لسفاجة

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز، وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى، كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة تى شى وعلى متنها 280 سيارة قادمة من جدة .

كما أكد المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة أمانة وعلى متنها 1314 راكبا و 21 شاحنة و 2 سيارة والعبارة الرياض وعلى متنها 2 راكب والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 28 شاحنة و 28 راكبا.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة السياحية The World وعلى متنها 100 سائح و264 طاقم قادمة من العقبة والعبارة الرياض وعلى متنها 169 راكبا و21 سيارة والعبارة مسرة وعلى متنها 290 راكبا و16 شاحنة و10 سيارات والسفينة الحرية وعلى متنها 14 شاحنة و 10 راكب فيما غادرت العبارة امانة و على متنها 1281 راكب و 104 سيارة و 25 شاحنة و العبارة الرياض و على متنها 441 راكب و 88 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 101 شاحنة و 92 راكب و السفينة نما اكسبريس و على متنها 50 شاحنة و السفينة الحرية 1 و على متنها 14 شاحنة و 10 راكب و السفينة الحرية 2 و على متنها 77 شاحنة .

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة سينا و على متنها 603 راكب و 25 تريلا و 12 براد و 18 سيارة منهم 12 سيارة تصدير.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة سينا وعلى متنها 401 راكب و16 تريلا و 15 براد و 33 سيارة منها 30 سيارة تصدير و 2 باص جيت، فيما غادرت العبارة سينا وعلى متنها 480 راكبا و 18 سيارة بصحبتها و 22 براد و 17 تريلا و 380 طرد سمك، كما شهد ميناء الغردقة استقبال العبارة القاهرة و على متنها 96 راكب و 36 سيارة .