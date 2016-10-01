أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

استقالة مدير مجموعة «دوغان» التركية بعد فضيحة رسائل إلكترونية

Google+ Print
استقالة مدير مجموعة «دوغان» التركية بعد فضيحة رسائل إلكترونية استقالة مدير مجموعة «دوغان» التركية بعد فضيحة رسائل إلكترونية

الوكالة تضم قناة سي إن إن ترك التي بثت خطاب أردوغان ليلة الانقلاب (أرشيفية)

قدم المدير العام لإحدى أهم وسائل الإعلام الخاصة في تركيا، أمس الجمعة، استقالته، بعد فضيحة القرصنة المزعومة لبريده الإلكتروني الخاص، والتي كشفت مراسلات أظهرت أنه رضخ لسياسة تحريرية فرضتها عليه .

ونفى محمد علي يلجنداغ الذي تسلم قبل عام إدارة مجموعة دوغان الإعلامية التي تضم صحيفة “حرييت” وقناتي “سي إن إن تورك” و”كانال دي” العامة، أن تكون تلك المراسلات الإلكترونية صادرة عنه، وفقًا ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضح انه سيترك منصبه “لعدم الإضرار بسمعة مجموعة دوغان”.

وتم التحقيق في الرسائل المنسوبة إلى يلجنداغ، والتي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة قرصنة تسمي نفسها “ريدهاك”.

وفي تلك المراسلات، وعد يلجنداغ وزير الطاقة التركي بيرات البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالحفاظ على خط موال للحكومة.

وتصنف صحيفة “حرييت” والقنوات التلفزيونية التابعة لمجموعة دوغان على أنها وسائل إعلام مستقلة، رغم أنها لا تعتمد خطاً معارضاً بالكامل للحكومة.

وكان أردوغان تحدث عبر “سي إن إن تورك” من خلال تطبيق “فايس تايم”، ليلة حصول محاولة الانقلاب.

ونفى يلجنداغ في بيان نشر الجمعة على الموقع الإلكتروني لصحيفة حرييت، صحة الرسائل المنسوبة إليه، قائلاً إنه ضحية “عملية احتيال مروعة”.

وأوضح أن عاملاً تقنياً “قد تفحص الكمبيوتر الخاص بي ووجد أنني لم أكتب هذه الرسائل الإلكترونية، وأنه لم يتم إرسالها من جهازي”.

وشدد يلجنداغ على أنه “سيستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة” دفاعاً عن نفسه، موضحاً أنه سيتم إجراء عمليات بحث لشرح ما حصل.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة أيدين دوغان، أنه يحترم قرار صهره يلجنداغ، مندداً بعملية “تلاعب”.

وذكر أن قرصنة البيانات المعلوماتية يعتبر عملاً “غير قانوني”، متحدثاً عن “هجوم متعمد ضد عائلة دوغان”.

وتأتي هذه الفضيحة بعد توقيف عدد من الصحافيين في إطار التحقيق حول محاولة الانقلاب التي حصلت في 15 يوليو (تموز)، ما طرح تساؤلات حول حرية الصحافة في تركيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل