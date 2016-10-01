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«داعش» يقطع آذان 25 من عناصره عقابًا على فرارهم من القتال في نينوى

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«داعش» يقطع آذان 25 من عناصره عقابًا على فرارهم من القتال في نينوى «داعش» يقطع آذان 25 من عناصره عقابًا على فرارهم من القتال في نينوى

داعش (أرشيفية)

أفاد مصدر عراقي أمني في محافظة نينوى، بأن تنظيم داعش قطع آذان 25 من عناصره الفارين من القتال ضد القوات العراقية في المحافظة.

ووفقاً لما أورده موقع قناة “السومرية” العراقية، اليوم السبت، قال المصدر في حديث للقناة إن “تنظيم داعش أقدم على قطع آذان 25 من عناصره الفارين من جبهات القتال، حيث كان التنظيم يحتجزهم في سجونه وسط نينوى”.

وأوضح أن “التنظيم قام بقطع صيوان الأذن في أحد مستشفيات المحافظة وتوعد عناصره بقطع أذني كل منهم إذا تكرر فرارهم”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “من بين العناصر الذين قطع التنظيم آذانهم فرنسي الجنسية وآخر صيني”، لافتاً إلى أن “التنظيم يعاني من تقلص عدد مسلحيه وفرار الكثير منهم، بسبب فرض القوات الأمنية طوقاً كاملاً حول نينوى”.

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