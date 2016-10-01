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وفاة ملاكم إسكتلندي بعد مباراة في جلاسجو

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وفاة ملاكم إسكتلندي بعد مباراة في جلاسجو وفاة ملاكم إسكتلندي بعد مباراة في جلاسجو

الملاكم الإسكتلندي مايك تويل (أرشيفية)

توفي الملاكم الإسكتلندي مايك تاول (25 عاماً) في المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة في مباراة في وزن الوسط أقيمت في جلاسجو، أمس الخميس.

وبحسب “رويترز”، سقط تاول أرضاً في الجولة الأولى من مباراته في مواجهة الويلزي ديل إيفانز، وأوقف الحكم فيكتور لوجلين المباراة في الجولة الخامسة.

وتلقى تاول علاجاً في الحلبة قبل نقله للمستشفى.

وقال نادي سانت آندروز الرياضي، الذي نظم المباراة في ساعة مبكرة صباح السبت، إن تاول توفي.

وقال النادي، عبر حسابه في تويتر: “توفي مايك تاول قبل نحو ساعة وسيبقى دائماً في قلوبنا”.

وبعد المباراة أصدر إيفانز بياناً، قال فيه إنه شعر “بصدمة بالغة” عندما شاهد تاول وهو ينقل على محفة من الحلبة.

وأضاف: “من الصعب جداً تقبل ما حدث بعد المباراة، لكني فقط أريد أن يعرف الجمهور أنني لا أفكر اليوم سوى في أسرة مايك تاول.. فهو مقاتل بحق أضاف الكثير من الإثارة للملاكمة في إسكتلندا”.

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