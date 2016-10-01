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مقتل 18 عنصرًا من مليشيات الحوثي بينهم قيادي فى تعز

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مقتل 18 عنصرًا من مليشيات الحوثي بينهم قيادي فى تعز مقتل 18 عنصرًا من مليشيات الحوثي بينهم قيادي فى تعز

مليشيات الحوثيين

لقي 18 عنصرًا من مليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي صالح مصرعهم، فى اشتباكات مع قوات الجيش والمقاومة بمدينة تعز وجراء قصف طائرات دول التحالف العربى لمواقعهم.

وأوضح المركز الإعلامي للمجلس العسكري بتعز أن طائرات التحالف شنت غارات عنيفة مساء أمس على مركز للمليشيات فى قرية الروضة أسفرت عن مقتل 8 من عناصرهم من بينهم القيادى الميداني أبو ناصر الخولاني، كما تم تدمير مخزن للأسلحة والذخائر ومدفعين فيما استهدفت غارات أخرى آليات عسكرية فى معسكر الدفاع الجوى شمال غرب المدينة.

وأوضحت مصادر ميدانية أن قوات الجيش والمقاومة صدت هجومًا على مواقعها فى حي الزنوج شمال المدينة وأجبرت المهاجمين على الانسحاب، وأسفرت المواجهات المتفرقة عن مقتل 10 من المليشيات وجرح عدد كبير وتدمير عربة مدرعة وطقم عسكري يحمل مدفع عيار 23 ملليمترًا.

وأشارت إلى أن 5 من عناصر القوات الحكومية قتلوا فى الاشتباكات وجرح 13 آخرون كما جرح 5 من المدنيين فى القصف العشوائي الذي تقوم به المليشيات على المناطق السكنية.

وواصلت طائرات التحالف قصف مواقع مليشيات الحوثيين الليلة الماضية واستهدفت مناطق تجمعاتهم فى منطقة الربيعي غرب المدينة والتي شهدت اشتباكات بين القوات الحكومية والمليشيات فى محيط اللواء 35.

أ ش أ

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