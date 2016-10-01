اليوم.. الفراعنة ينتظمون في معسكر الإسكندرية تمهيدًا لمواجهة الكونغو

يبدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم السبت، استعدادته للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 بمعسكر مغلق بالإسكندرية، في استاد برج العرب، تمهيدًا لمواجهة الكونغو يوم 9 أكتوبر من الشهر الجاري، فى الجولة الأولى للتصفيات.

ويخوض الفراعنة تدريبهم الأول فى الخامسة والنصف مساء اليوم، بمشاركة جميع اللاعبين المحليين المختارين للمعسكر من الأهلى والزمالك ووادى دجلة وإنبى والمصري.

واختار الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب 24 لاعبًا لمباراة الكونغو، وهم شريف إكرامي وعصام الحضري و أحمد الشناوي، علي لطفي لحراسة المرمى.

وفى خط الدفاع على جبر و إسلام جمال وأحمد المحمدي و أحمد دويدار و أحمد فتحي وأحمد حجازي و حمادة طلبه و محمد عبد الشافي.

وفى خط الوسط محمد النني و محمد صلاح و طارق حامد وعبدالله السعيد ورمضان صبحى ومحمود حسن تريزيجيه و مصطفى فتحى وإبراهيم صلاح و عمر جابر و محمود عبد المنعم كهربا.

وفى خط الهجوم باسم مرسي وأحمد حسن كوكا.

ومن المقرر أن ينضم المحترفين يوم الاثنين المقبل، باستثناء محمود كهربا لاعب اتحاد جدة السعودى والذي سينتظم في التدريبات اليوم.