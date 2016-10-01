القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد

بعث الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1438 ه جاء فيها :

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق أيات التهانى بحلول العام الهجرى الجديد داعيا الله أن يكون عام خير ونماء وتنمية وبناء على الوطن المفدى فى ظل قيادتكم لمسيرة الوطن نحو المستقبل الآمن المستقر.

إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة العطرة للهجرة النبوية المشرفة يؤكدون اقتدائهم بصاحبها نبى الأمة محمد صلوات الله عليه وسلامه فى الصدق والإخلاص والتفانى فيما يحملونه من مهام ومسئوليات وطنية حماية لمصر وشعبها وصونا لتاريخها وأمجادها وإعلاء لعزتها وكرامتها لتظل بين الأمم وطنا يشع بنور الإيمان والعمل والسلام والتقدم.

حفظكم الله وأعز مصر وشعبها وقواتها المسلحة

وكل عام وسيادتكم بخير.،

والسلام عليكم ورحمة الله.،

كما بعث الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وبعث الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقيات تهنئة أيضا لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية، كما أصدر توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والجنود وأبطال القوات المسلحة فى سيناء وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجرى الجديد.

وأصدر الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة بنفس المناسبة.