شرطة دبي تحتفل بـيوم المسن العالمي

احتفلت إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي بيوم المسن العالمي الذي يصادف الأول من أكتوبر هو يوم الوفاء لمن قدموا حياتهم في خدمة مجتمعاتهم وأوطانهم، حيث يحتفل العالم أجمع بهم.

حيث إن هذا اليوم يعد بمثابة يوم الوفاء والاعتراف بالجميل لهذه الفئة التي قدمت الكثير والكثير للمجتمع والوطن، في لفتة انسانية رائعة قام عدد من مرتب إدارة أمن المواصلات يترأسهم المقدم جاسم خليفة سرور, رئيس قسم الشؤون الإدارية, والنقيب نبيل محمد الملا, رئيس مركز أمن المحطات بالإنابة, بزيارة ملتقى الأسرة ( استراحة الشواب سابقا ) في دبي. بهدف الاطمئنان على أحوالهم وادخال البهجة والسرور على نفوسهم .

وكانت في استقبالهم مديرة المركز الدكتورة سلوى السويدي، في بداية اللقاء شكرت القائمين بالزيارة واوضحت ان ملتقى الأسرة يقدم فعاليات متنوعة، ويستقبل وفود المتطوعين والمدارس والجامعات والإدارات العامة للمشاركة في هذا اليوم، إلى جانب تنظيم حفلات ولقاءات ورحالات ترفيهية وزيارات ميدانية للمسنين.

وأضافت، إن الاحتفال ليس بتقديم الهدايا وحسب، بل الاحتفال الحقيقي هو أن نراهم حولنا، وتخصيص جزء من وقتنا للجلوس معهم ونتبادل الحكايات والذكريات.

وبعد الانتهاء من الجلسة قام أحمد محمد الزين, ضابط إداري في ملتقى الأسرة بعمل جولة في المرافق الصحية للملتقى وشرح كيفية العناية الصحية بالمسنين من الناحية النفسية والجسدية وذلك من خلالتوفير المرافق اللازمة لتلبية احتياجات كبار السن المقيمين والزائرين في الملتقى.

وفي ختام الزيارة اكد المقدم جاسم خليفة سرور على ضرورة تكرار مثل هذه الزيارات للمسنين وقام بتوزيع الهدايا على كبار السن من فئة الرجال والنساء حيث عبروا عن سعادتهم بهذه الزيارة.