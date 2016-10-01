صحيفة: اليابان والهند توقعان على اتفاق للتعاون النووي

قالت صحيفة مينيتشي اليابانية اليوم السبت، إن من المحتمل أن توقع اليابان والهند على اتفاقية للتعاون النووي المدني خلال زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لليابان في منتصف نوفمبر.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر دبلوماسية من البلدين، لم تنشر اسمها، إن حكومتي ثاني وثالث أكبر اقتصادين في آسيا يتجهان نحو عقد اجتماع قمة بين مودي ونظيره الياباني شينزو آبي، وفقًا لما أوردته “رويترز”.

وكان الزعيمان قد توصلا في ديسمبر الماضي إلى اتفاق أساسي للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ولكنهما لم يصلا إلى حد التوقيع على الاتفاق مشيرين إلى خلافات فنية وقانونية معلقة.

يشار إلى أن اليابان هي الدولة الوحيدة التي شهدت هجوماً نووياً، وتطالب بضمانات إضافية لعدم الانتشار النووي من الهند، التي تملك برنامجاً للأسلحة النووية قبل تصدير مفاعلات نووية.

وتتفاوض الهند واليابان على اتفاق الطاقة النووية منذ أن فتحت الولايات المتحدة حليف اليابان الطريق أمام التجارة النووية مع الهند التي لم توقع على المعاهدة الدولية لحظر الانتشار النووي.