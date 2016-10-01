مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق سوهاج – البحر الأحمر‎

شهد الطريق الصحراوي سوهاج – البحر الأحمر، عند نقطة الكيلو 10 اتجاه أسيوط دائرة مركز أخميم، انقلاب سيارة ملاكي عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما نتج عنها مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين تم نقلهم لمستشفى أخميم المركزي وسوهاج العام.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة أخميم يفيد بانقلاب سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر ووجود متوفيه ومصابين.

وبالفحص تبين من التحريات التي قادها الرائد علي الصغير رئيس مباحث مركز شرطة أخميم وأشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد علاء عبدالرحمن رئيس فرع بحث الشرق، أنه أثناء قيادة محمد. ع. م. ، 57 عام ، سائق، سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيده مما نتج عنه انقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحاث عن مصرع سعدية. ع. ف. ، 65 عام، ربة منزل، وإصابة قائد السيارة باشتباه كسر بالضلوع وجرح بفروة الرأس، وعبد الحميد. م. أ ، 75 عام، عامل، بكسر بالذراع الأيسر وتم تحويلهما لمستشفى سوهاج العام.

وتم نقل الجثة لمستشفى أخميم المركزي، وبسؤال شقيق المتوفاة عز العرب. ع. ف. ، 46 عام، تاجر بقالة، أيد ما جاء بالفحص ونفي الشبهة الجنائية، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11831 جنح المركز لسنة 2016 وجاري العرض على النيابة العامة.