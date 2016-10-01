أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

“أسود و أبيض” أول برنامج مناظرات بالشراكة بين “DMC” و “NTV” الألمانية

Google+ Print
“أسود و أبيض” أول برنامج مناظرات بالشراكة بين “DMC” و “NTV” الألمانية “أسود و أبيض” أول برنامج مناظرات بالشراكة بين “DMC” و “NTV” الألمانية

برنامج “أسود وأبيض”

كتبت – إنجي لطفي

تنتهي شركة الأنتاج الألمانية “BOEKAMP & KRIEGSHEIM GMBH” من التفاصيل الأخيرة لأنتاج برنامج ” أسود و أبيض” باللغة العربية ، برنامج المناظرات الجديد اتخذ عنوانه من ان تعبيراتنا المجازية عن الأنتقال من مكان سفر للأخر قد تحمل تشبيهات و توقعات الأبيض و الأسود و لكن هناك دائما شيء يتوسط اللونين، في حضور الجمهور التفاعلي يهدف البرنامج الأجتماعي الجديد إلى تقريب الثقافات العربية و الأوروبية في حلقات بين القاهرة وألمانيا و عدد من عواصم العالم.

لأول مرة يشترك محاور تليفزيوني ألماني و محاور تليفزيوني مصري في تقديم البرنامج باللغة العربية، قسطنطين شرايبر الصحفي الألماني المتخصص في الشؤن العربية و الذي يعمل كرئيس تحرير بقناة RTL الألمانية، و عمل أيضًا كمراسل في عدد من العواصم العربية يشترك مع هيثم الصاوي الذي عمل كمراسل و صحفي تليفزيوني والذي شارك في تأسيس قناة “ONTV LIVE”، و استطاع تغيير مشهد التدريب الإعلامي في عن طريق تأسيس وإدارة أونا أكاديمي و كايروميديا سكول.

  بين أسود و أبيض .. تختلف خلفيات وثقافات كلًا المحاورين ووجهات نظرهم تجاه مناقشة القضايا الأجتماعية الرئيسية كالسفر إلى أوروبا و الهجرة الشرعية و الغير شرعية، مؤهلات العمل في أوروبا و الزواج من أجل الأقامة و فنيات الاجئين للهجرة بشكله نهائي أو محطة.

  يعتمد البرنامج علي صفحته علي موقع التواصل الأجتماعي الفيس بوك BLCKWHT كوسيلة جديدة لأختيار الجمهور التفاعلي و ضيوف الحلقات ممن يعيشوا وسطنا ولكن يحملون تجارب ، قصص و و جهات نظر كما يعتمد على قالب المناظرة ببن جمهور البرنامج والضيوف تتم الأن جلسات العمل من البرنامج المفترض بثه مرة شهريا علي مجموعة قنوات DMC المصرية ؛ وقناة NTV الألمانية بعد الترجمة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب