“أسود و أبيض” أول برنامج مناظرات بالشراكة بين “DMC” و “NTV” الألمانية

كتبت – إنجي لطفي

تنتهي شركة الأنتاج الألمانية “BOEKAMP & KRIEGSHEIM GMBH” من التفاصيل الأخيرة لأنتاج برنامج ” أسود و أبيض” باللغة العربية ، برنامج المناظرات الجديد اتخذ عنوانه من ان تعبيراتنا المجازية عن الأنتقال من مكان سفر للأخر قد تحمل تشبيهات و توقعات الأبيض و الأسود و لكن هناك دائما شيء يتوسط اللونين، في حضور الجمهور التفاعلي يهدف البرنامج الأجتماعي الجديد إلى تقريب الثقافات العربية و الأوروبية في حلقات بين القاهرة وألمانيا و عدد من عواصم العالم.

لأول مرة يشترك محاور تليفزيوني ألماني و محاور تليفزيوني مصري في تقديم البرنامج باللغة العربية، قسطنطين شرايبر الصحفي الألماني المتخصص في الشؤن العربية و الذي يعمل كرئيس تحرير بقناة RTL الألمانية، و عمل أيضًا كمراسل في عدد من العواصم العربية يشترك مع هيثم الصاوي الذي عمل كمراسل و صحفي تليفزيوني والذي شارك في تأسيس قناة “ONTV LIVE”، و استطاع تغيير مشهد التدريب الإعلامي في مصر عن طريق تأسيس وإدارة أونا أكاديمي و كايروميديا سكول.

بين أسود و أبيض .. تختلف خلفيات وثقافات كلًا المحاورين ووجهات نظرهم تجاه مناقشة القضايا الأجتماعية الرئيسية كالسفر إلى أوروبا و الهجرة الشرعية و الغير شرعية، مؤهلات العمل في أوروبا و الزواج من أجل الأقامة و فنيات الاجئين للهجرة بشكله نهائي أو محطة.

يعتمد البرنامج علي صفحته علي موقع التواصل الأجتماعي الفيس بوك BLCKWHT كوسيلة جديدة لأختيار الجمهور التفاعلي و ضيوف الحلقات ممن يعيشوا وسطنا ولكن يحملون تجارب ، قصص و و جهات نظر كما يعتمد على قالب المناظرة ببن جمهور البرنامج والضيوف تتم الأن جلسات العمل من البرنامج المفترض بثه مرة شهريا علي مجموعة شبكة قنوات DMC المصرية ؛ وقناة NTV الألمانية بعد الترجمة .