القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد

بعث الفريق أول صدقي صبحي القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1438 ه جاء فيها :

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق أيات التهاني بحلول العام الهجرى الجديد داعيًا الله أن يكون عام خير ونماء وتنمية وبناء على الوطن المفدي في ظل قيادتكم لمسيرة الوطن نحو المستقبل الآمن المستقر.

إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة العطرة للهجرة النبوية المشرفة يؤكدون اقتدائهم بصاحبها نبي الأمة محمد صلوات الله عليه وسلامه في الصدق والإخلاص والتفاني فيما يحملونه من مهام ومسئوليات وطنية حماية لمصر وشعبها وصونا لتاريخها وأمجادها وإعلاء لعزتها وكرامتها لتظل بين الأمم وطنا يشع بنور الإيمان والعمل والسلام والتقدم.

حفظكم الله وأعز مصر وشعبها وقواتها المسلحة

وكل عام وسيادتكم بخير.،

> والسلام عليكم ورحمة الله.،

كما بعث الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

و بعث الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية ، كما أصدر توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والجنود وأبطال القوات المسلحة في سيناء وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد .

كما أصدر الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة بنفس المناسبة .

أ ش أ