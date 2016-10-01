الأرصاد: طقس لطيف شمالاً معتدل على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 32

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود، اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة

> مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر مضطرب مع ارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية عليهما شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

> القاهرة 22 32

> الإسكندرية 23 29

> مطروح 23 27

> بورسعيد 24 29

> دمياط 24 29

> بلطيم 22 29

> الإسماعيلية 20 33

> السويس 21 33

> العريش 17 31

> نخل 13 29

> طابا 15 32

> الطور 24 31

> مرسى علم 24 33

> الغردقة 23 34

> شرم الشيخ 26 33

> رفح 17 30

> كاترين 14 28

> سيوة 20 32

> المنيا 22 34

> الفيوم 21 34

> رأس سدر 21 34

> أبوسمبل 24 36

> وسط الدلتا 21 32

> أسيوط 19 34

> سوهاج 20 35

> الأقصر 20 38

> أسوان 23 37

> شلاتين 25 34

> حلايب 27 32

> الوادى الجديد 21 35

> قنا 22 36

> نويبع 25 34

> السلوم 19 27