إخلاء 60 % من شون القمح الترابية في المنيا قبل بدء فصل الشتاء

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أمس الجمعة، عن إخلاء 60 % من الشون الترابية، البالغ عددها 43 شونة، ممتلئة بمحصول القمح، وموزعة بجميع مراكز المحافظة، وذلك قبل بدء فصل الشتاء والتغيرات المناخية؛ حفاظًا على الأقماح من التلف.

وأضاف “يوسف”، أن عملية الإخلاء تشمل جميع الشون الترابية والمكشوفة، باستثناء 3 شون خاصة تم التحفظ عليهم، من خلال لجنة تقصي حقائق الأقماح، وهي حورس بمركز العدوة، وبرطباط بمركز مغاغة، وأربكو بمركز أبوقرقاص.

يذكر أن مزراعي المنيا، قاموا بتوريد نحو 273476.716 طن من محصول القمح، بمختلف الشون والصوامع المعدة لتخزين القمح على مستوى مراكز المحافظة التسعة.

وبلغت المساحة المنزرعة لموسم 2016 من محصول القمح، 224 ألف و365 فدان وذلك بزيادة قدرها 61 ألف و422 فدان عن العام الماضي.