أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إخلاء 60 % من شون القمح الترابية في المنيا قبل بدء فصل الشتاء

Google+ Print
إخلاء 60 % من شون القمح الترابية في المنيا قبل بدء فصل الشتاء إخلاء 60 % من شون القمح الترابية في المنيا قبل بدء فصل الشتاء

شون القمح – أرشيفية

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة بالمنيا، أمس الجمعة، عن إخلاء 60 % من الشون الترابية، البالغ عددها 43 شونة، ممتلئة بمحصول القمح، وموزعة بجميع مراكز المحافظة، وذلك قبل بدء فصل الشتاء والتغيرات المناخية؛ حفاظًا على الأقماح من التلف.

وأضاف “يوسف”، أن عملية الإخلاء تشمل جميع الشون الترابية والمكشوفة، باستثناء 3 شون خاصة تم التحفظ عليهم، من خلال لجنة تقصي حقائق الأقماح، وهي حورس بمركز العدوة، وبرطباط بمركز مغاغة، وأربكو بمركز أبوقرقاص.

يذكر أن مزراعي المنيا، قاموا بتوريد نحو 273476.716 طن من محصول القمح، بمختلف الشون والصوامع المعدة لتخزين القمح على مستوى مراكز المحافظة التسعة.

وبلغت المساحة المنزرعة لموسم 2016 من محصول القمح، 224 ألف و365 فدان وذلك بزيادة قدرها 61 ألف و422 فدان عن العام الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات