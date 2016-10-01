أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. ضبط شحنة حيوانات برية محنطة بمطار القاهرة قبل تهريبها الي الكويت

Google+ Print
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

أحبطت جمارك الصادر بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، محاولة تهريب حيوانات برية نادرة محنطة محظور ، وذلك داخل مجموعة طرود قبل سفرها إلى الكويت لبيعها هناك.

صرحت مصادر بجمرك الصادر بمصر للطيران، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش مشمول البوليصة رقم 77/23701322 بإجمالي 3 طرود أمتعة شخصية مصدرة إلى الكويت ، بوزن 172 كجم ، تم تشكيل لجنة لتفتيش الطرود تضم أيمن صلاح، ومصطفي شوكت وحمزه شحاته رؤساء أقسام الحركة تحت إشراف سامح جورج مدير إدارة الحركة ، تم العثور على نمس برى نادر محنط ، ملفوف عليه ثعبان كبرا محنط يفترسه، وطائر جارح منحوت ومثبت على قرن حيوان برى مفرغ وعليه بعض النقوش.

علي الفور تم العرض على إدارة الحياة البرية بالمطار لفحص المضبوطات، والتي قررت حظر تصدير أو إستيراد مثل هذه الكائنات النادرة، وأوصت بمصادرة المشمول وإيداعة بالمتحف الزراعى بالدقي.

قرر هلال توفيق مسعد مدير عام جمارك الصادرات الجوية والبرية، بإتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات.

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا