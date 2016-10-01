بالصور.. ضبط شحنة حيوانات برية محنطة بمطار القاهرة قبل تهريبها الي الكويت

أحبطت جمارك الصادر بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، محاولة تهريب حيوانات برية نادرة محنطة محظور ، وذلك داخل مجموعة طرود قبل سفرها إلى الكويت لبيعها هناك.

صرحت مصادر بجمرك الصادر بمصر للطيران، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش مشمول البوليصة رقم 77/23701322 بإجمالي 3 طرود أمتعة شخصية مصدرة إلى الكويت ، بوزن 172 كجم ، تم تشكيل لجنة لتفتيش الطرود تضم أيمن صلاح، ومصطفي شوكت وحمزه شحاته رؤساء أقسام الحركة تحت إشراف سامح جورج مدير إدارة الحركة ، تم العثور على نمس برى نادر محنط ، ملفوف عليه ثعبان كبرا محنط يفترسه، وطائر جارح منحوت ومثبت على قرن حيوان برى مفرغ وعليه بعض النقوش.

علي الفور تم العرض على إدارة الحياة البرية بالمطار لفحص المضبوطات، والتي قررت حظر تصدير أو إستيراد مثل هذه الكائنات النادرة، وأوصت بمصادرة المشمول وإيداعة بالمتحف الزراعى بالدقي.

قرر هلال توفيق مسعد مدير عام جمارك الصادرات الجوية والبرية، بإتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات.