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وفاة شخص وفقدان آخر وإنقاذ 5 من الغرق في الشارقة

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وفاة شخص وفقدان آخر وإنقاذ 5 من الغرق في الشارقة وفاة شخص وفقدان آخر وإنقاذ 5 من الغرق في الشارقة

سجلت شرطة الشارقة خلال الساعات القليلة الماضية  7 حالات غرق على شاطئي الخان والحمرية بالشارقة، إذ تمكنت الفرق المختصة من إنقاذ (5) أشخاص ووفاة (1)  والبحث جار عن آخر.

وذكرت شرطة الشارقة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» أن قسم الإسعاف والإنقاذ تمكن من إنقاذ 4 أشخاص ووفاة آخر على شاطئ الحمرية بعد تلقي بلاغ  في تمام الساعة 6:20 من مساء أمس الجمعة، يفيد عن تعرض عدة أشخاص للغرق، وتم نقل كافة الأشخاص وهم من الجنسية السورية والهندية إلى مستشفى الشيخ خليفة بإمارة ام القيوين وإمارة عجمان، وبعد الفحص السريري تبين بأن الجميع حالتهم مستقرة فيما توفي أحدهم وهو سوري الجنسية في العقد الرابع من عمره متأثراً بإصابته.

وفي سياق متصل تتابع فرق البحث والإنقاذ وحرس الحدود والسواحل وجناح الجو جهودها في البحث عن شاب  من الجنسية الصومالية في العقد الثاني من عمره  تعرض للغرق صباح أمس الجمعة برفقة صديق له من الجنسية المصرية،  بشاطئ بحر الخان في إمارة الشارقة بعد ورود بلاغ  في تمام الساعة 12:30 ظهر أمس يفيد بتعرض شخصين للغرق في المكان المشار إليه، وتمكنت الأجهزة الشرطية من إنقاذ الأول وهو مصري الجنسية 24 سنة، ونقله إلى مستشفى الكويت لتلقي العلاج، فيما جار البحث حتى هذه الساعة عن الآخر.

وحذرت القيادة العامة لشرطة الشارقة من تصاعد الغرق التي تشير إلى عدم التزام مرتادي البحر في اتباع التعليمات التي تحافظ على حياتهم.

وتشهد فترة الإجازة إقبالاً كبيراً على الشواطئ ما يتطلب الحيطة والحذر والتقيد باستخدام وسائل السلامة البحرية وعدم السباحة في المناطق غير المسموح بها أو أثناء التقلبات الجوية حرصاً على سلامة مرتادي البحر.⁠⁠⁠⁠

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