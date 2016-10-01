تعرف على الطرق البديلة لمحور 26 يوليو للهروب من الزحام المرورى

ظهرت كثافات مرورية عالية أعلى محور 26 يوليو بسبب أعمال إصلاح فواصل معدنية أعلى شارع السودان التى تشرف عليها الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور وذلك للمتجه من ميدان لبنان وصولا إلى مدينة السادس من أكتوبر وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى الطريق، للعمل على سحب الكثافات المرورية الناجمة عن الأعمال ومن المقرر أن تنتهى تلك الأعمال فى تمام الساعة 8 صباحا.

وناشدت إدارة المرور جميع قائدى السيارات المتجهين إلى مدينة السادس من أكتوبر وقادما من مناطق المهندسين أن يتجه إلى محور أحمد عرابى ومنه إلى مطلع الطريق الدائرى واستكمال الرحلة ويتجه إلى منزل محور 26 يوليو ويتجه إلى مدينة السادس من أكتوبر.

وعلى المتجه إلى الشيخ زايد و6 أكتوبر وقادما من مناطق جنوب الجيزة وشارع الهرم وفيصل التوجه إلى محور صفط اللبن ويستكمل الرحلة وصولا إلى منزل المحور اتجاه مدينة السادس من أكتوبر لاستكمال الرحلة التى يقصودنها ونشرت إدارة المرور قواتها أعلى الطرق المحيطة لتصفية الكثافات المرورية الناجمة عنها.