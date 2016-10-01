أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 1 - 10 - 2016 و السعر يصل لرقم قياسي

إرتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال تعاملات السبت، حيث بلغ سعر عيار "21" نحو 485 جنيهًا، في حين سجل عيار "24" نحو 554 جنيهًا، كما سجل عيار "18" نحو 416 جنيهًا، وبلغ سعر عيار "14" نحو 323 جنيهًا ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 3880 جنيهًا، والأوقية 1345 دولارًا في البورصات العالمية.

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث ارتفع سعر الجرام عيار "21" إلى 545 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، ووصل عيار "24" إلى 614 جنيهًا، في حين وصل عيار "18" نحو 483 جنيهًا.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads