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سعر الدولار اليوم السبت 1/10/2016 في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري و الدولار يواصل إرتفاعه

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سعر الدولار اليوم السبت 1/10/2016 في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري و الدولار يواصل إرتفاعه سعر الدولار اليوم السبت 1/10/2016 في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري و الدولار يواصل إرتفاعه

اليوم، تواجه الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء استقرار واضح عند الصرف وذلك بعد الإرتفاع خلال الأيام الماضية، حيث بلغت قيمة الصرف متجاوزة قيمة الـ12 جنيه في حالة من الثبات الواضح والمتواصل على مدار أيام، يذكر أن سعر الدولار إرتفع يوم أمس بقيمة 5 قروش عند الصرف والتداول، إلا أن الإجراءات التى يواصل البنك المركزي إتخاذها تعمل على استقرار طفيفي بالأسعار.
سعر الدولار اليوم السبت 1 أكتوبر 2016

ارتفع سعر الدولار اليوم السبت 1/10/2016 يوم امس بقيمة 20 قروش عند بداية التداول والصرف، حيث وصلت قيمة الصرف اليوم عند سعر 12.90 للشراء مقابل 13.00 للبيع وذلك في الأسواق المصرية السوداء، بينما يواصل الإستقرار في البنوك والمصارف عند سعر صرف 8.85 للشراء في مقابل 8.88 للبيع.

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