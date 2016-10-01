مجهولون يقتلون سائقًا ويسرقون 10 ملايين جنيه من ميكروباص بالمنيا

قام مجهولون بقتل سائق يقود سياره ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بالمنيا، وسرقوا مبلغ 10 مليون جنيه من السيارة وفروا هاربين.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة أبوقرقاص، بقيام مجهولين بإستيقاف سيارة ميكروباص بعد إطلاق النار عليها بالطريق الصحراوى الغربى، أمام المركز، مما أسفر عن مصرع سائقها "أبو العيون.ز"، 38 سنه، ومقيم بمركز ديروط بأسيوط، وسرقة مبلغ 10 مليون جنيه، كانت بحوزة "نجاح .ه" 38سنة، مقيم بنجع أبو كريم بأسيوط، تاجر وصاحب شركة إستيراد وتصدير.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، بالتنسيق مع العميد علاء الجاحر رئيس فرع الأمن العام، وبقيادة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، ومعاونة العميد هشام بشر رئيس فرع البحث للجنوب، والرائد أحمد الصفطى رئيس مباحث مركز أبوقرقاص.

وبالفحص تبين أن صاحب شركة الإستيراد، كان بحوزته مبلغ 10 مليون جنيه، وكان متوجهاً للقاهرة لشراء قطعة أرض ولم تتم البيعه، وأثناء عودته بالمبلغ تخوف من ركوب سيارته الملاكى وفضل ركوب سيارة ميكروباص أجرة، خوفاً من الطريق وقام بوضع المبلغ داخل حقيبة فوق سطح السيارة وبالقرب من مركز أبوقرقاص قام مجهولين بإطلاق النار العشوائى على السيارة، مما أسفر عن مقتل السائق والإستيلاء على المبلغ المالى، وفروا هاربين، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى تحديد المتهمين الهاربين لضبطهم.