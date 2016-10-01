بعد حضانة الأطفال..أنجلينا جولي تطالب بالمجوهرات

يبدو أن النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie لم تكتف بالمطالبة فقط بحق الحضانة القانونية المشتركة، بل أوردت في ملف الطلاق مطالبتها أيضاً بالحصول على كل مجوهراتها وعلى وجه الخصوص خاتم زفافها البالغ سعره 250 ألف دولار.

وقد ورد في طلب الطلاق الذي وقعته أنجلينا في 19 أيلول 2016 أنها تطالب بابقاء كل المجوهرات التي قدمها لها براد بيت Brad Pitt خلال فترة علاقتهما التي امتدت حوالى 11 عاماً، كما طالبت بالاحتفاط أيضاً بخاتم الزواج الذي أمضى براد عاماً كاملاً بتصميمه لدى المصمم العالمي الشهير Robert Procop.

وفي سياق منفصل نفى النجم الأمريكي اتهامه بتعاطي المخدرات، بعد أن اتهمته زوجته بذلك عندما وقعت أوراق الطلاق، فقام بعمل تحليل بول من أجل فحصه للتأكد من خلوه من أي كحوليات ومن أنه لا يتعاطى أي مخدرات.

واللافت أن براد أقدم على ذلك من تلقاء نفسه دون صدور أي أمر قضائي بذلك، لينفي كل الاتهامات التي توجهها له زوجته.

يشار إلى أن براد بيت يخوض معركة قضائية مع جولي من أجل الحصول على حضانة مزدوجة لأطفاله، كما تمثل الثروة الضخمة لكل من جولي وبيت وكيفية اقتسامها جانباً مهمّاً من الصراع المشتعل في هذه القضية.

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