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بالفيديو :أصالة تكشف عن أغاني ألبومها الجديد

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السبت 01-10-2016 00:56

أصدرت الفنانة أصالة نصري برومو خاص عن ألبومها الخليجي الجديد الذي يحمل عنوان "أعلق الدنيا". حيث كشفت فيه عن جميع أغاني الألبوم مع مقتطفات من كل أغنية.

ويتضمن الألبوم خمس أغاني خليجية وهي "أعلق الدنيا" و"فصل العنا" و"العمر كله" و"كان يهمني" ثم "فوق الأمم"، سيتم إصداره يوم 10 من الشهر المقبل.

يذكر على أن آخر أعمال أصالة كانت أغنية وطنية تحمل عنوان "عيش سكر وطن"، وقدمتها في قالب قصة درامية بمشاركة الفنان أحمد فهمي ومن إخراج زوجها طارق العريان.

 

من هي نداء التي تكنّ لها أصالة محبة خاصة؟

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سيدتي

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