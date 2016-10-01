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ابتسام تسكت تحضر لأغنية "منك ولا مني"

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السبت 01-10-2016 02:46

نشرت الفنانة الشابة ابتسام تسكت مساء أول أمس صورة لها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك أثناء تحضيرها لعمل غنائي جديد منفرد، حيث كشفت أنها ستتعامل مع محمد الرفاعي، ملحن أغنية "انتي باغية واحد" لسعد لمجرد.

و كشفت نجمة النسخة العاشرة من ستار أكاديمي من داخل الاستوديو أنه سيتم إصدار الأغنية قريبا دون أن تحدد التاريخ، وقالت :" تسجيل الأغنية الجديدة (منك ولا مني) من كلمات والحان: محمد رفاعي انتظروها قريبا وان شاء الله تعجبكم".

يذكر ان ابتسام تسكت كانت قد أعلنت خلال لقاء لها بإحدى الإذاعات المغربية، أنه من المحتمل أن تدخل عالم التمثيل، حيث عرضت عليها إحدى الأعمال ، وهي حاليا تضطلع على السيناريو.

 

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