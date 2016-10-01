والد ربة منزل ذبحها زوجها بأكتوبر:"لم تكن سيئة السمعة.. لكنه غيور وشكاك"

استعلمت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد للمرة الثانية عن الحالة الصحية لـ"محمود.ح" 45 سنة حارس عقار الذى قتل زوجته "إسراء.ر" 20 سنة، وذبحها فى أحد الشوارع بمنطقة غرب سوميد فى مدينة 6 أكتوبر، ومحاولته الانتحار، ، وتبين أنه ما زال داخل غرفة العناية المركزة وحالة الصحية خطرة ولا تسمع باستجوابه.

واستمعت النيابة برئاسة المستشار اسلام فتحى وكيل أول النيابة إلى أقوال والد المجنى عليها، والذى نفى فى التحقيقات، أن تكون ابنته على علاقة بأى شاب أخر، مشيراً إلى أنه وزوجها كانا على خلاف دائم، وكانوا دائمى التشاجر بسبب غيرة الزوج عليها و شكه الدائم فى سلوكها.

وكانت التحقيقات قد كشفت، عن وجود خلافات بين "ربة المنزل" وزوجها حارس العقار، بسبب شك الأخير فى سلوك زوجته، ما دفعهما للتشاجر معاً، وتطور الشجار الى أن قام الزوج (حارس العقار) باستلال سكين، وسدد عدة طعنات نافذة لزوجته، فسقطت قتيلة فى الحال، ثم طعن نفسه عدة طعنات نافذة محاولاً الانتحار.