بالصور.. أهالى كوم أمبو بأسوان يطالبون بإنشاء وحدة صحية لقرية الضما

يشكو أهالى قرية الضما وتوابعها بمركز كوم أمبو من عدم وجود وحدة صحية، ما يضطرهم للانتقال لوحدات صحية بعيدة على حد قول عدد من الأهالى، حيث طالب الأهالى بتوفير وحدة صحية أسوة ببقية القرى والنجوع بمحافظة أسون لرفع المعاناة عن كاهلهم.

بداية يقول "حسن الأمير أبو عويرة" من أهالى قرية الضما بكوم أمبو لـ"اليوم السابع"، إن أهم مشكلة يعانى منها أهالى قرية الضما والنجوع المجاورة لها مثل عزبة الشامى ونجع الرئيسية والخفية هى حرمانهم من وجود وحدة صحية تخدم أهالى هذه المنطقة المكتظة بالسكان. مؤكدا على أن قطعة الأرض التى يطالب الأهالى بإنشاء وحدة صحية عليها متوفرة ومتفق عليها، وصادر بها قرار تخصيص من الوحدة المحلية ولكن الموضوع برمته فى أدراج المسئولين.

ويشاركه الرأى "جمعة عبد القادر" من أهالى الضما، حيث قال إن أقرب وحدة صحية أو مستشفى لقرية الضما تبعد حوالى 5 كيلومترات، مضيفا أن طفلا منذ أيام تعرض للدغة عقرب فى ساعة متأخرة ليلا ولم يجد الأهالى أى وسيلة مواصلات لنقله واضطروا لإسعافه بواسطة توك توك بعد ساعة تقريبا من إصابته وتم إنقاذه بصعوبة.