بالصور.. أهالى القنطرة شرق بالإسماعيلية يشكون نقص أسطوانات البوتاجاز

شهدت مدينة القنطرة شرق أزمة طاحنة لعدم وجود أسطوانات بوتاجاز منذ 10 أيام وحتى الآن نتيجة عدم وصول أى سيارات أنابيب المدينة فى الفترة الأخيرة.

وقال عماد عويضة، أحد أهالى القنطرة شرق إنه لا تصل كميات مناسبة من الأنابيب مما أدى لأزمة كبيرة، مطالبًا بتدخل عاجل من محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر لتزويد المدينة بأنابيب البوتاجاز خاصة أنه يصعب نقلها بمعرفة الأهالى من القنطرة غرب إلى القنطرة شرق عبر معديات الأفراد مشيرا إلى أن سعر الأنبوبة وصل إلى خمسين جنيها وغير موجود.

وطالب كل من ضياء محمد وكيل المعهد الأزهرى ونصيف سالم مقاول ومحمد عبده من أهالى القنطرة شرق بتوفير حصة كافية فى ظل وجود أعداد كبيرة من العمال ومن طلبه الجامعة يسكنون فى المدينة، مؤكدين ضرورة توفير حصة إضافية فى أقرب وقت لإنقاذ المدينة من السوق السوداء فى الأنابيب.

من جانبه قال هانى عبدالمسيح نائب مدير مشروع البوتاجاز بالإسماعيلية: إن مدينة الإسماعيلية لا تعانى من أى مشكلة بخصوص أسطوانات البوتاجاز حيث يتم توزيع الحصة بالكامل على المدينة ويتم توزيع من 1200 أسطوانة إلى 1800 أسطوانة يوميا والحصة الإجمالية 30 ألف أسطوانة شهريا.

أما بالنسبة لمراكز وقرى الإسماعيلية، فهناك مستودعات لكل مدينة وقرية القنطرة شرق بها مستودع يصرف حصته الرسمية والمشكلة تكمن فى عملية التوزيع والرقابة على المستودعات الأهلية والسوق السوداء.

وكان اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، قد أصدر قرارًا بالتحقيق مع كل من مديرى مشروعى تعبئة وتوزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية بمستودعات مدينتى فايد والقنطرة غرب وتشكيل لجنة فنية لمتابعة أماكن المستودعات ومراجعة المنظومة الأمنية الخاصة بالأمن الصناعى والحماية المدنية المخصصة لتأمين تلك المستودعات ضد الحرائق.