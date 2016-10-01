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أولياء أمور حلايب وشلاتين يشكون نقص المدرسين

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أولياء أمور حلايب وشلاتين يشكون نقص المدرسين أولياء أمور حلايب وشلاتين يشكون نقص المدرسين

>البحر الأحمر - عماد عرفة

أزمة تتجدد كل عام داخل مدارس حلايب من الابتدائية حتى الثانوية، نقص فى أعداد المدرسين بكل المدارس لا مدرسين للغة العربية ولا الرياضيات بالمدارس الابتدائية، والإعدادية والثانوية تعانى من نقص المدرسين فى المواد العلمية.

قال محمد عيسى، من أبناء مدينة حلايب، وولى أمر طالب بالابتدائية، إن مدارس مدينة حلايب وشلاتين تعانى كل عام دراسى من أزمة نقص المدرسين، وعدد الطلاب فى الفصل الواحد فيها ما بين 25 إلى 30 طالبا.

وأضاف عيسى لـ"اليوم السابع" أننا طالبنا من قبل كثيرا من قيادات التربية والتعليم، سد عجز المدارس بالمنطقة بالمدرسين، وأرسلوا أكثر من مذكرة للمطالبة بذلك، موضحا أن مدارس الابتدائى بالمنطقة تعانى من نقص مدرسين اللغة العربية والرياضيات.

من جانبه قال أحد أهالى مدينة الشلاتين عثمان آدم، إن جميع مدارس المثلث تعانى من نقص فى مدرسى الغات لمواد علمية ورياضيات وخلافه، موضحا أن المدرسين الذين يصدر لهم قرار تعين فى المثلث يقضون سنوات معدودة ويفرون منها إلى المدن الأخرى. واضاف أن أغلب طلاب الثانوية العامة مصيرهم معروف بالنسبة لاختيارهم ما بين قسم العلمى والأدبى، فأغلبهم يختار الأدبى لعدم وجود مدرسين فى القسم العلمى.


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