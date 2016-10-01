شيخ قبيلة العامرين بالعين السخنة: النشاط السياحى بـ85 قرية مهدد بالتوقف

قال الشيخ محمد خضير، شيخ قبيلة العامرين البدوية بالعين السخنة بالسويس، إن النشاط السياحى لـ85 قرية سياحية بالعين السخنة مهدد بالتوقف نتيجة رفض مسئولى حى عتاقة بالسويس الالتزام بالقانون وقرارات محافظ السويس والمستشار القانونى للمحافظة، مطالبا بقيام الأجهزة الرقابية للدولة بالتحقيق مع كل من يتسبب فى عدم تنفيذ القانون بالحى.

وأكد محمد خضير لـ"اليوم السابع"، أن العين السخنة شهدت أزمات كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب اتحادات الشاغلين ببعض القرى السياحية والتى تم إنشاؤها بالمخالفة للقانون، وتم بالفعل إلغاء عدد من هذه الاتحادات، وبالرغم من قيام المستشار القانونى لمحافظة السويس بإصدار قرار صريح بإلغاء اتحادات الشاغلين ومن بينها اتحاد أنشأه أشخاص بقرية الحجاز، ولكن للأسف مسئولى حى عتاقة بالسويس يرفضون تنفيذ قرار المحافظ والمستشار القانونى للمحافظة فى تصرف مريب وغريب.

وأشار خضير، أن الأزمة الكبيرة وتكاد تعصف بالنشاط السياحى فى 85 قرية سياحية بالعين السخنة، وهو ما دعا جمعية المستثمرين للتحرك من أجل النشاط السياحى بالعين السخنة، خاصة أن هذه الاتحادات الوهمية غير القانونية التى تسمى الشاغلين أثرت فعليا على النشاط السياحى مستغلة الفترة التى شاهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وطالب شيخ قبيلة العامرين، بضرورة الحفاظ على المنشآت السياحية لأنها مصدر رزق للعاملين وواجبنا الحفاظ على النشاط السياحى وعدم السماح لأى نوع من الأخطاء أو الفساد الإدارى لصغار الموظفين بالتأثير عليه.

من جانب آخر، كشف مصدر مسئول بمحافظة السويس، بقيام أجهزة رقابية بالتحفظ على مستندات خاصة بقرارات مسئولى حى عتاقة فيما يخص النشاط السياحى بالعين السخنة، من أجل مراجعة هذه القرارات والكشف عن أى تجاوزات للقانون قام بها مسئولو الحى، خاصة مع تصاعد الشكاوى ضد مسئولى الحى.

وكان عبد الحميد عبد الجليل المستشار القانونى لمحافظة السويس قرر إلغاء القرار الصادر بالموافقة على انشاء اتحاد شاغلين بالقرى السياحية بالعين السخنة بالسويس، نظرا لخضوع المنشات والقرى السياحية لإشراف الهيئة العامة للتنمية السياحية ولا يجوز إقامة اتحاد شاغلين على المشروعات الخاضعة لإشراف الهيئة، مؤكدا أنه لا يجوز إقامة اتحاد شاغلين على القرى السياحية طبقا للمادة 68 من القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد.

وأرسل المستشار القانونى قراره إلى محافظ السويس للتصديق عليه بأزمة إقامة اتحاد شاغلين بالقرى السياحية بالعين السخنة بالسويس، وتم إرسال قرار الرفض إلى مسئولى حى عتاقة لإلغاء قرار الإنشاء.