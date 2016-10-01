جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب "تليسكوبات" معدة للأسلحة النارية

تمكنت سلطات جمارك بمطار برج العرب الدولى برئاسة عصام حسنين مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من أجزاء الأسلحة النارية والتليسكوبات المعدة للتركيب عليها بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر، بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقالت مصادر جمركية بمطار برج العرب، إنه أثناء إنهاء خطوط طيران فلاى دبى رقم 177 والقادمة من دبى، اشتبه محمود الجزار مأمور الحركة، ومستور أبوتلات رئيس الوردية، فى أحد الركاب لكثرة سفرة خلال فترات متقاربة.

وأضافت المصادر أنه تم تفيش حقائبه على جهاز كشف الحقائب (X-Ray ) بمعرفة طاقم الفحص بالأشعة المكون من محمد محمود توفيق، ومحمد عليوة، ومحمد صلاح، حيث ظهرت أجسام وكتل معدنية داخل أمتعة الراكب فتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الراكب تحت إشراف مستور أبوتلات رئيس الوردية، ومكونه من إسلام محمود مأمور الحركة، ومحمود مرسى الجزار مأمور حركة، وجيهان عليان مأمور حركة، ومحمود يعقوب مكافحة تهريب، وبحضور مدير إدارة التعريفة عبد المنعم محمد، وأحمد وهبة الأزهرى ومدير إدارة الوديعة، وعثر على كمية كبيرة من أجزاء الأسلحة والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية مخبأة وموزعة بين طيات الملابس وداخل ترمس شاى وأسفل بطانة الحقائب.

وقرر أبو العلا محمد مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات وإحالة الراكب للنيابة.