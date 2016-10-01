رئيس الزمالك: كل التحية للمنتخب بسبب إكرامي

أشاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بقرار أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر بضم شريف إكرامي إلى قائمة المنتخب.

إكرامي غاب عن المشاركة مع الأهلي مع نهاية الموسم الماضي، ليغيب عن قائمة المنتخب قبل أن يعود للمشاركة تحت قيادة البدري فيعود للمنتخب.

قال مرتضى منصور موجها حديثه إلى أحمد ناجي: "كل التحية لجهاز المنتخب على إعادة شريف إكرامي مجددا".

وأضاف في تصريحات عبر قناة صدى البلد "إكرامي حارس مرمى جيد جدا وأي شخص قد يرتكب أخطاء".

وأردف "لكن لابد من الوقوف بجانبه وأن يكون النقد بناءً".

وتابع "سعيد للغاية بعودته للمنتخب ووجود منافسة مع الحضري والشناوي وعلي لطفي. هذا التنافس لصالح المنتخب".

منتخب مصر يستعد لمواجهة الكونجو في التاسع من الشهر الجاري في افتتاح مشوار الفراعنة في تصفيات إفريقيا لكأس العالم.