رئيس الوزراء العراقى: معركة تحرير الموصل من (داعش) أضحت وشيكة

اجتمعت الهيئة السياسية للتحالف الوطنى العراقى، مساء يوم الجمعة ، برئاسة عمار الحكيم وحضور رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى وقيادات التحالف والتيار الصدرى الذى شارك بعد فترة انقطاع دامت شهورا.

وقال العبادى ، خلال مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الليلة ، إن معركة تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى بعد تحرير العديد من مناطق محافظة نينوى أضحت وشيكة ، معربا عن الشكر لزعيم التيار الصدرى العراقى مقتدى الصدر لتعاونه فى اطار نبذ الخلافات والوحدة ، ولكتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار لحضورها اجتماع التحالف الوطنى اليوم.

وانتقد العبادى استجواب وزراء حكومته فى البرلمان ، وقال : كنت أتمنى أن لا يتم افراغ المناصب الحكومية بهذه العجالة ، ولم يؤثر ذلك على عمل الحكومة حتى الآن ، ولكننى لست سوبرمان ولا أستطيع أن أدير عدة وزارات شاغرة فى آن واحد ، ولهذا قريبا سأقدم مرشحين لهذه الوزارات الى البرلمان لنيل الثقة".

وأضاف : إن التحضيرات لتحرير الموصل قائمة على قدم وساق ، وقواتنا حررت قضاء الشرقاط والقيارة ، وكان لدينا لقاء أمس مع رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزانى ، وكان ناجحا فى توطيد الوحدة الوطنية ضمن العراق الواحد الموحد الاتحادى ، العراق اليوم أقوى من أى فترة مضت وأقرب للتوحد والقوة والصمود معا".

وتابع إن العراق يمر بمرحلة حرجة ولكنه ينتقل إلى الأمام ، والعالم يريد مساعدته لنجاحه فى التصدى للارهاب ، ونريد تقليل الخلافات السياسية فى هذه المرحلة الحساسة وتقوية التحالف الوطنى وتوحيد الصفوف للدفاع عن العراق وخدمة المواطن العراقي.