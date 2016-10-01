تخصيص قطعة أرض تبرع أحد مواطنى السنانية بدمياط لإنشاء مدرسة

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بدء إجراءات تخصيص قطعة أرض تبرع أحد مواطنى السنانية لإنشاء مبنى تعليمى عليها بمساحة 2100 متر.

وكان المحافظ قد ورد اليه موافقة مجلس مدينة دمياط على قبول تبرع المواطن نصر حامد المتبولى بمساحة 2100 متر الكائنة بحوض أبو عياد بزمام السنانية - مركز دمياط لإقامة مبنى تعليمى عليها وفقا المستندات والحدود والأبعاد الموضحة بعقد التبرع، ومتضمنا شهادة إدارية من الوحدة المحلية بالسنانية تفيد بوقوع القطعة داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية والمدينة وملاصقة للكتلة السكنية وبناء على موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته فى 26/7/2016 على اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية للسير فى التخصيص وكذا كتاب هيئة الابنية التعليمية بدمياط بان المشروع مدرج بالخطة المستقبلية لإنشاءات الهيئة بتكلفة تقديرية 4 ملايين جنيه.