"المترو" تغير تعاقد "برمجيات كاميرات المراقبة" لاستحواذ شركة إسرائيلية عليه

كشف مصدر مسئول بشركة المترو عن تغييرها شركة البرميجات الكندية "إيميتس" قبل تركيبها كاميرات المراقبة بالمحطات عقب استحواذ شركة إسرائيلية عليها، مستطردا: "استبدلنا الشركة الكندية قبل بدء تركيب كاميرات المراقبة أساسا".

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه بعد التعاقد مع إحدى الشركات لتركيب كاميرات المراقبة بالمحطات منذ 7 شهور حدث أن شركة البرمجيات المتحالفة معها والتى ستورد نظام تشغيل الكاميرات وهى كندية استحوذت عليها شركة إسرائيلية.

وقال المصدر: "قبل بدء التركيب طالبنا الشركة التى ستورد كاميرات المراقبة بتغيير شركة البرمجيات الكندية وبالفعل تم تغييرها"، لافتا إلى أن كافة هذه تعاقدات تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة الاتصال تجرى تحت إشراف وموافقة الجهات السيادية.