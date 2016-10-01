رئيس وزراء البحرين لـ«الرياض»: الملك سلمان وحد العرب وانتصر لقضاياهم

عبر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، عن عظيم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي جمع ووحد العرب وانتصر لقضاياهم، مؤكداً سموه خلال رعايته لاحتفال سفارة المملكة بالبحرين بمناسبة اليوم الوطني الـ86، أن المملكة اليوم ودائماً من كل خير قريبة، كونها البيت العربي الجامع والمقصد الأوحد للمسلمين، ومحوراً أساسياً من محاور الأمن والاستقرار في العالم أجمع.

المملكة بيت العرب الجامع.. ومحور أساسي من محاور الاستقرار في العالم

وقال سموه ان المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في قلوبنا، فهي ساندت وانتصرت ووقفت مع البحرين قلبا وقالبا، مشدداً سموه في تصريحه لـ"الرياض" أن أفراح المملكة هي أفراح للبحرين، وأن المملكة تحتفل بيومها الوطني اليوم وقد نجحت في قيادة العرب نحو مزيد من الوحدة والعزة، كما أنها استطاعت بفضل سياسة وحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن تحقق إنجازات تنموية باهرة كسبت من خلالها احترام العالم.

وشدد الأمير خليفة بن سلمان على أن البحرين ستظل دوما تذكر المواقف الراسخة لشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، التي قبل أن يُسطرها التاريخ سطرها الشعب البحريني في ذاكرته ووجدانه، وإن ما عبر عنه شعب البحرين بعفوية بمناسبة اليوم الوطني السعودي يعكس بصورة جلية ما يكنه المواطنين لأشقائهم بالمملكة من محبة وتقدير بالغ.ووصف سموه خادم الحرمين بأنه رمز للقيادة الفذة الذي حفظ لبلاده أمنها واستقرارها ولم يشغله ذلك عن هموم أمته ولا عن المسؤولية التاريخية للمملكة تجاه أشقائها من العرب والمسلمين، مؤكداً سموه على أن العالم ينظر بإعجاب وتقدير لكافة الانجازات التي تحققها المملكة على كافة الصعد الاقتصادية والأمنية والتنموية والدينية، وهي انجازات لا ينكرها إلا من يضيق صدره بكل نجاح يحققه العرب والمسلمين وبالمكانة المتقدمة للمملكة ودورها الريادي على الصعيد الإقليمي والعالمي.وأشاد سموه بما حققته المملكة من نجاح باهر في تنظيم موسم الحج هذا العام وما هيّئته لذلك من مشروعات عملاقة واستعدادات بشرية وتنظيمية، وقال سموه بأنه من المستحيل أن يكون لها مثيل، واصفأً سموه المملكة بحصن العرب والمسلمين وقلعتهم المنيعة التي تذود عن حقوقهم وتدافع عنها وهي البيت العربي الذي يحتضن كل جهد خلاق يفضي إلى الوحدة والتكامل العربي.

وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين د. عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ في مقدمة مستقبلي سمو رئيس وزراء البحرين خلال تشريفه احتفال السفارة باليوم الوطني الـ 86، والذي حضرته شخصيات سياسية واجتماعية وحشد كبير من المواطنين السعوديين المقيمين على أرض البحرين وغيرهم من الزائرين الذين تجاوز عددهم ستة آلاف مشارك، حيث كانت العرضة السعودية تصدح بالقصائد الوطنية خلال استقبال سمو الأمير خليفة بن سلمان الذي شارك السفير وجموع المحتفلين العرضة السعودية.

وأعرب السفير آل الشيخ في تصريحه لـ"الرياض" في ختام الاحتفال عن عظيم شكره وتقديره لسمو رئيس وزراء البحرين على تشريفه حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة المملكة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، مثمناً رعاية الأمير خليفة بن سلمان للعلاقات السعودية البحرينية وبدور سموه في تنميتها، مؤكداً على أن ذلك دور تقدره المملكة لسموه الكريم، وأن ذلك يعكس متانة العلاقات المتميزة بين المملكتين الشقيقتين.

رئيس وزراء البحرين والسفير آل الشيخ خلال الاحتفال

خليفة بن سلمان يتقدم شخصيات سياسية شرفت حفل السفارة

رئيس وزراء البحرين متجولاً في المعرض المصاحب

السفير آل الشيخ متحدثاً للزميل مشعي البريكان