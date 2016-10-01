أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

المملكة بذلت جهوداً كبيرة في مكافحة الإرهاب

Google+ Print

استنكر علماء وأساتذة أكاديميون في الأزهر الزج باسم المملكة في العلاقة بأحداث 11 سبتمبر الارهابية عام 2011 في الولايات المتحدة الأميركية بحجة أن بعض من ارتكبوا هذه الاحداث سعوديون.

وأكدوا أن إلصاق تهمة الارهاب بمواطنين سعوديين لاتهام المملكة بأنها تساند الارهاب إنما هو أمر يتنافى مع الواقع وهو شماعة لالصاق تهمة الارهاب بالاسلام والمسلمين باعتبار أن المملكة هي مهبط الوحي ودار الاسلام الذي يدعو الى السلام.

لابد من تحرك عربي لمقاضاة الولايات المتحدة على حروبها

وأضافوا أن المملكة قد عانت من الارهاب وهيس من أوائل الدول التي أولت التصدي لظاهرة الإرهاب اهتماما بالغا على كافة المستويات، وبذلت جهودا مضنية في مكافحة الارهاب محليا وإقليميا ودوليا وأسهمت بفعالية في التصدي لها.

وانتقد نخبة من الدبلوماسيين والأكاديميين والسياسيين والاعلاميين المصريين والعرب قرار الكونغرس الأميركي برفض حق الاعتراض "الفيتو" الذي مارسه الرئيس باراك أوباما على ما يسمى بـ"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" وتأثيراته المحتملة على مسار العلاقات الدولية خلال الفترة المقبلة.

ودعا المثقفون إلى تحرك عربي عاجل لمقاضاة الولايات المتحدة على حروبها ضد العرب في العراق وليبيا وسورية واليمن وغيرها من الدول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية