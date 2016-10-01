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بالفيديو - الصرخة الأولى.. مورينيو ينفجر غاضبا في مساعديه ويفسر الأسباب

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بالفيديو - الصرخة الأولى.. مورينيو ينفجر غاضبا في مساعديه ويفسر الأسباب بالفيديو - الصرخة الأولى.. مورينيو ينفجر غاضبا في مساعديه ويفسر الأسباب

أظهر جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد غضبه الشديد ضد مساعديه في لقطة تظهر لأول مرة منذ توليه مسؤولية تدريب الشياطين.

يونايتد حقق الانتصار الأول في الدوري الأوروبي بعدما أسقط فريق زوريا من أوكرانيا.

اسم منافس يونايتد ليس هو الأغرب في المباراة، بل مشهد انفجار مورينيو غاضبا على مساعديه أثناء إعطاء التعليمات لبول بوجبا قبل انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

مشهد استمر أكثر من 50 ثانية مع غضب يظهر بشدة من مورينيو ضد مساعدي يونايتد.

لماذا حدث ذلك؟ هنا تحدث مورينيو قائلا: "حدث بعض التغييرات على أسلوب اللعب وطريقة الخطة. بوجبا لم يستوعب ذلك".

وأضاف في تصريحات عبر قناة BT والتي نشرت مقطع غضب مورينيو "بوجبا لم يستوعب التغييرات التي حدثت على طريقة اللعب التي قاموا بتغييرها. لذلك تحدثت معهم لحرصي على الاهتمام بكل التفاصيل الدقيقة".

وأتم "أريد من المساعدين الاهتمام بكل التفاصيل الدقيقة".

أوين هارجريفز لاعب يونايتد وسيتي الأسبق كان ضيفا على قناة BT. فكيف يرى ما حدث من مورينيو.

علق هارجريفز قائلا: "هذا يدل على اهتمامه بكل التفاصيل حتى الدقيقة. هذا هو الكمال".

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فيديو اليوم السابع

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