صدق أو لا تصدق.. آدم جونسون يحصل أسبوعيا على 5 آلاف إسترليني في السجن

الأمر غريب نوعا ما. رغم أنه يقضي الآن عقوبة في السجن إلا أن آدم جونسون يحصل على مبلغ أسبوعي ثابت.

ويقضي آدم جونسون لاعب سندرلاند ومانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا السابق، عقوبة السجن لمدة 6 سنوات بسبب ممارسة الجنس من فتاة قاصر في وقت سابق من عام 2016 الحالي.

ورغم وجوده حاليا في السجون الإنجليزية إلا أن جونسون يحصل بشكل أسبوعي على مبلغ 5 آلاف جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أن جونسون يملك عقارا وعدة استثمارات خارجية تجني له الأموال بشكل شهري وأسبوعي دائم.

ويمتلك اللاعب منزلا كبيرا وعدة سيارات بالإضافة إلى أعماله التجارية والاستثمارات الخارجية، وكل هذا يجلب له في العام الواحد 260 ألف جنيه إسترليني.

وعندما يقضي اللاعب مدة عقوبته في السجن ويخرج عام 2021 سيحقق إجمالي أرباح أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني.

وتبلغ ممتلكات اللاعب وأرصدته في البنوك حاليا 5 ملايين جنيه إسترليني.