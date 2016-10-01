مدرب سيلتا فيجو: يمكننا التسبب بمتاعب كبيرة لبرشلونة

(إفي): صرح الدولي التشيلي مارسيلو دياز، لاعب وسط سيلتا فيجو الإسباني، اليوم الجمعة أن فريقه سيواصل اللعب بنفس أسلوبه أمام برشلونة خلال لقاء الفريقين بعد غد الأحد في سابع جولات الليجا، لأن، وفقا لرؤيته، هذه هي الطريقة الوحيدة لهزيمته.

وقال دياز في تصريحات لوسائل الإعلام "سنلعب على الفوز خلال مباراة الأحد، ليس لدينا حل آخر لأننا نلعب على ملعبنا. سندخل اللقاء بطموح وتحفز كبيرين لأننا نثق كثيرا فيما يمكننا تقديمه".

ويأمل دياز ألا يدفع فريقه "فاتورة" الإرهاق البدني بعد المجهود المبذول خلال مباراة أمس الخميس أمام بناثينايكوس اليوناني في الدوري الأوروبي، ولم يستبعد في الوقت ذاته إمكانية تكرار الفوز الذي حققوه الموسم الماضي على البلاوجرانا على نفس الملعب "بالايدوس".

وشدد "ليس من السهل هزيمة برشلونة، لقد قدم بروسيا مونشنجلادباخ مباراة رائعة يوم الأربعاء الماضي (في دوري الأبطال) ولم يتمكن من الفوز. ولكننا سنحاول تحقيق هذا الأمر بطريقة لعبنا لأننا نعتقد أنه يمكننا الحاق ضرر كبير بهم".

وعن غياب ميسي عن اللقاء للإصابة "هو لاعب هام للغاية، بالنسبة لي هو الأفضل في العالم وغيابه من الممكن أن يؤثر عليهم قليلا ولكنهم برهنوا في المباريات الأخيرة أن لديهم قائمة متكاملة لتعويض غيابه".

وأثنى دياز في النهاية على دعم الجماهير خلال المباراة القارية أمام الفريق اليوناني والتي انتهت بفوز (السيليستي) بثنائية نظيفة.

وقال في هذا الصدد "عندما تفقد الرغبة في الركض، حماس الجماهير بدفعك لهذا الأمر. هذا ما حدث بالأمس، أنهينا المباراة ونحن نركض كالحيوانات لأن المدرجات كانت ملتهبة بالتشجيع. ننتظر أن يتكرر الأمر ذاته يوم الأحد حتى نمتلك اللاعب رقم 12 من خارج الملعب".

ويحتل البلاوجرانا المركز الثاني برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، في حين يأتي سيلتا فيجو في المرتبة الـ12 وفي جعبته 7 نقاط.