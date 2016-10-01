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بالفيديو - إيفرتون يرفض الوصافة ويتعادل مع كريستال بالاس

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بالفيديو - إيفرتون يرفض الوصافة ويتعادل مع كريستال بالاس بالفيديو - إيفرتون يرفض الوصافة ويتعادل مع كريستال بالاس

فشل فريق إيفرتون في الارتقاء للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما تعادل مع ضيفه كريستال بالاس بهدف لكل فريق في افتتاح الجولة السابعة من المسابقة.

وسجل روميلو لوكاكو هدف إيفرتون في الدقيقة 35 من ضربة حرة مباشرة نفذها بإتقان.

ووصل لوكاكو لهدفه رقم 65 في الدوري الإنجليزي، ليصبح ثاني هدافي المسابقة في الوقت الحالي بعد سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي برصيد 84 هدفا.

بينما تعادل كريستيان بينتيكي لكريستال بالاس في الدقيقة 50 برأسية رائعة.

بهذه النتيجة رفع إيفرتون رصيده إلى النقطة 14 وظل في المركز الثالث بنفس الرصيد مع توتنام صاحب المركز الثاني، بينما وصل كريستال بالاس إلى النقطة 11 في المركز السابع.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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