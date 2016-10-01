لايبزيج يرتقي للمركز الثالث في الدوري الألماني بالفوز على أوجسبورج

(إفي): قفز فريق لايبزيج للمركز الثالث في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندزليجا) مؤقتا بفوزه مساء الجمعة على منافسه أوجسبورج على ملعب ريد بول أرينا، معقل الأول، في افتتاح الجولة السادسة من المسابقة.

كان أصحاب الأرض هم من بدأوا التسجيل مبكرا عن طريق السويدي إيميل فورسبيرج (ق11)، قبل أن يدرك الكوري الجنوبي جي دونج وون التعادل سريعا لأوجسبرج (ق14)، إلا أن الدنماركي يوسف بولسن أحرز هدف فوز لايبزيج (ق52).

وبالتالي يحصد لايبزيش ثلاث نقاط جديدة ليرفع بها رصيده إلى 12 نقطة تضعه في المركز الثالث مؤقتا لحين استئناف باقي مباريات الأسبوع، بينما يتجمد رصيد أوجسبورج عند سبع نقاط في المركز الـ11.