أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لايبزيج يرتقي للمركز الثالث في الدوري الألماني بالفوز على أوجسبورج

Google+ Print
لايبزيج يرتقي للمركز الثالث في الدوري الألماني بالفوز على أوجسبورج لايبزيج يرتقي للمركز الثالث في الدوري الألماني بالفوز على أوجسبورج

(إفي): قفز فريق لايبزيج للمركز الثالث في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندزليجا) مؤقتا بفوزه مساء الجمعة على منافسه أوجسبورج على ملعب ريد بول أرينا، معقل الأول، في افتتاح الجولة السادسة من المسابقة.

كان أصحاب الأرض هم من بدأوا التسجيل مبكرا عن طريق السويدي إيميل فورسبيرج (ق11)، قبل أن يدرك الكوري الجنوبي جي دونج وون التعادل سريعا لأوجسبرج (ق14)، إلا أن الدنماركي يوسف بولسن أحرز هدف فوز لايبزيج (ق52).

وبالتالي يحصد لايبزيش ثلاث نقاط جديدة ليرفع بها رصيده إلى 12 نقطة تضعه في المركز الثالث مؤقتا لحين استئناف باقي مباريات الأسبوع، بينما يتجمد رصيد أوجسبورج عند سبع نقاط في المركز الـ11.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع