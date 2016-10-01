الفرم يشكر الأمراء والوجهاء لاطمئنانهم على صحته

محمد الفرم

رفع الشيخ محمد بن عبدالمحسن الفرم شكره وتقديره الجزيل لكل من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز على اتصالهم به والاطمئنان على حالته، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً.

كما قدم الفرم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على زيارته والاطمئنان عليه بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين. وعبر أيضاً عن تقديره لكل من زاره واتصل به من مشايخ وأعيان ووجهاء القبائل وأعيان المجتمع.