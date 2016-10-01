انطلاق جائزة الأسرة المتميزة بالطائف.. الأربعاء

تنطلق جائزة محافظ الطائف للأسرة المتميزة يوم الأربعاء الرابع من شهر محرم، قيمتها 200 ألف ريال موزعة على خمس أسر فائزة.

ويدشن محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر في ديوان المحافظة الجائزة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة من حيث الفكرة والتصور.

وتهدف الجائزة إلى المساهمة في نشر مفاهيم وثقافة التميز الأسري، وتشجيع روح المنافسة بين الأسر المستقرة والمترابطة ذات الأثر الإيجابي في المجتمع، وتحفيزها على الالتزام بالسلوك الإسلامي، وتعزيز الترابط الأسري، وتوسيع دائرة الاهتمام والوعي بها، وكذلك تشجيعها على الاهتمام بتربية وتعليم النشء لأنهم عماد المستقبل، والعمل على رفع المستوى التعليمي والإبداعي بين أفراد الأسرة لأن التعليم يرتقي بالفكر والسلوك.

وتأتي جائزة محافظ الطائف للأسرة المتميزة بمبادرة من أحد رجال الأعمال وتنظمها جمعية الزواج والتنمية الأسرية بالطائف.