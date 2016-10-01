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شرطة التموين تضبط 750 كيلو دقيق مجهول المصدر داخل مخبز بالمرج

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شرطة التموين تضبط 750 كيلو دقيق مجهول المصدر داخل مخبز بالمرج شرطة التموين تضبط 750 كيلو دقيق مجهول المصدر داخل مخبز بالمرج

>كتب إبراهيم أحمد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت التجار الجشعين والقائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق.

وأسفرت الحملات عن ضبط " ب ع م " 31 سنة ، صاحب مخبز سياحى ، بمنطقة المرج ، وعثر داخل المخبز علي كمية من المواد الغذائية وزنت (750 كيلو دقيق ) مجهول المصدر.

وتحــــرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


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مصر 365

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